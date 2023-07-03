Собянин: 600 тысяч москвичей своевременно начали профилактику заболеваний

За два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали больше 750 тыс. анкет пациентов "Здоровой Москвы", сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тысяч человек.

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Анкету заполняют перед диспансеризацией, в ней порядка 40 вопросов. Врач просматривает результат и при необходимости назначает дополнительные исследования и консультации.

Таким образом, сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом.

Анкету можно заполнить в терминале или заранее в электронной медкарте - на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".