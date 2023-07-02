Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля

В столице в ночь на понедельник ожидаются гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ухудшение погодных условий прогнозируется с 1:00 до 3:00.

Москвичей попросили не укрываться от грозы под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, пешеходов - обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.