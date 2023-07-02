В Москве запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В честь этого события на Южном речном вокзале провели увлекательное шоу.

— 144 светящихся кораблика в цветах российского флага прошли парадом вдоль набережной, — говорится в материале Telegram-канала «Дептранс Москвы».

После ввода регулярного маршрута электросудов улучшилась транспортная доступность новостроек в девяти районах Москвы. Дополнительное удобство жителям новых домов придает присутствие причалов рядом с жилым массивом.

21 июня вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов заявил, что регулярные рейсы речных трамваев станут новой транспортной реальностью столицы. По его словам, совершенствование общественного транспорта является неотъемлемой частью развития столицы.