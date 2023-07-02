«144 кораблика в цветах российского флага»: в Москве запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов
В Москве запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В честь этого события на Южном речном вокзале провели увлекательное шоу.
— 144 светящихся кораблика в цветах российского флага прошли парадом вдоль набережной, — говорится в материале Telegram-канала «Дептранс Москвы».
После ввода регулярного маршрута электросудов улучшилась транспортная доступность новостроек в девяти районах Москвы. Дополнительное удобство жителям новых домов придает присутствие причалов рядом с жилым массивом.
21 июня вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов заявил, что регулярные рейсы речных трамваев станут новой транспортной реальностью столицы. По его словам, совершенствование общественного транспорта является неотъемлемой частью развития столицы.
20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первых круглогодичных электрических речных трамвайчиков. Новый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у жилого комплекса «Сердце столицы», его длина составит более 6,5 километра.