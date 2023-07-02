Москвичам пообещали возвращение тридцатиградусной жары

Воздух в Москве к концу следующей недели прогреется до +30°, рассказали синоптики центра погоды «Фобос». Об этом пишет РИА «Новости».

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец отметил, что на следующей неделе в Центральной России ожидается теплая, душная погода. Температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму.

По словам синоптика, в понедельник, 3 июля, с высокой долей вероятности пройдут мозаичные скоротечные дожди.

Кроме того, ливни ожидаются 5-8 июля, ближе к концу недели их интенсивность вырастет. Вместе с тем, ночи будут теплыми, температура будет колебаться в диапазоне от +13° до +18° градусов.

В понедельник и вторник днем температура составит +22°-27°, далее будет только повышаться. На выходные столбики термометров поднимутся до +25°-30° градусов, резюмировал Тишковец.