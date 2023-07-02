В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, вечером 2 июля в регионе ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Соответствующий уровень погодной опасности продлится с 21.00 воскресенья до 21.00 понедельника. Режим также будет действовать в Ивановской, Брянской, Орловской, Липецкой, Курской и Белгородской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что нынешний июль в столице будет «морковным».

По его словам, июнь в Москве оказался на полградуса холоднее. Он также сообщал, что экстремальной жары летом в России не будет.