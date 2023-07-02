Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Сергей Собянин сообщил о начале реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице
Реставраторы приступили к восстановлению колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления.
Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX — начале ХХ века на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, позже его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы и пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Сегодня она в очень плохом состоянии.
«Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад мы приняли решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ», — отметил Мэр Москвы.
Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Сейчас специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни.