Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX — начале ХХ века на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, позже его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы и пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Сегодня она в очень плохом состоянии.