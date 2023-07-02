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Сергей Собянин сообщил о начале реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице

Реставраторы приступили к восстановлению колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины на Бауманской улице. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины
© Mos.ru

Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления.

Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX — начале ХХ века на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, позже его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы и пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Сегодня она в очень плохом состоянии.

«Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад мы приняли решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ», — отметил Мэр Москвы.

Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Сейчас специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни.