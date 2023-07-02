Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. «Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления. Двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX - начале ХХ столетия на участке ул. Бауманская между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасевых. В особняке располагался храм старообрядцев, после его перенесли в трехэтажный дом во дворе усадьбы, пристроили колокольню», - написал он. Мэр добавил, что в 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться. Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад было принято решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ. Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Сейчас специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни.