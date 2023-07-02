Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых
В столице насчитывается огромное количество молодых людей, чьими изобретениями пользуется город. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Город всегда старается помогать молодым изобретателям, — сказал он.
По словам мэра, многим столичным ученым еще нет 35 лет, а они успешно продвигают свои изобретения в городских клиниках, электростанциях и крупных производствах.
Молодые ученые не только участвуют в различных конкурсах и чемпионатах, запускают стартапы, но и строят высокотехнологичное будущее Москвы, добавил глава города.
Как рассказал мэр столицы, город разработал особые меры поддержки для инноваторов — финансовую и программу акселерации. Уже со школьной скамьи дети могут принимать участие в технических кружках и технопарках, где смогут получить навыки в IT-, VR-, авиамоделировании и космонавтике, пишет официальный сайт мэра Москвы.
В апреле в университете МЭИ началась Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего». Школьники представили созданные своими руками беспилотники, другие — управляемых с пульта строительных роботов и нейробудильники для диагностики задержки в выполнении дыхательных движений во сне.