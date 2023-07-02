Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

В столице насчитывается огромное количество молодых людей, чьими изобретениями пользуется город. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Город всегда старается помогать молодым изобретателям, — сказал он.

По словам мэра, многим столичным ученым еще нет 35 лет, а они успешно продвигают свои изобретения в городских клиниках, электростанциях и крупных производствах.

Молодые ученые не только участвуют в различных конкурсах и чемпионатах, запускают стартапы, но и строят высокотехнологичное будущее Москвы, добавил глава города.

Как рассказал мэр столицы, город разработал особые меры поддержки для инноваторов — финансовую и программу акселерации. Уже со школьной скамьи дети могут принимать участие в технических кружках и технопарках, где смогут получить навыки в IT-, VR-, авиамоделировании и космонавтике, пишет официальный сайт мэра Москвы.