В Парке Горького начался общегородской московский выпускной

Специально для участников торжества создали телеграм-бот. С его помощью можно узнать программу каждой площадки, посмотреть карту выпускного с обозначением всех точек и получить предсказания о будущем.

© М. Денисова. Mos.ru

В Парке Горького начался общегородской выпускной. Дети уже прибывают на праздник и проходят в парк по красной ковровой дорожке под музыкальное сопровождение известных диджеев. В этом году собралось рекордное число гостей — более 39 тысяч человек. На празднике выступят более 60 артистов. Он продлится до 06:00 2 июля.

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Выпускников поздравила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«У выпускников московских школ позади сложный экзаменационный период. Основной этап ЕГЭ завершился, он прошел в Москве штатно и без происшествий. Мы постарались обеспечить ребят широчайшими возможностями для предметной и психологической подготовки. Они успешно справились с первым настоящим взрослым вызовом, и теперь остается ждать результатов своих трудов. А в этот вечер им можно забыть об экзаменах, тревогах и заботах, потому что сегодня одно из самых долгожданных событий в жизни любого одиннадцатиклассника. Это московский городской выпускной. Финал школьной жизни отметят все наши выпускники. На городском празднике собрались рекордные 39 тысяч участников. Я надеюсь, что этот вечер останется в памяти каждого из них. Ребята сами выбирали популярных артистов, которые будут сегодня выступать», — сказала заммэра.

Для выпускников подготовлены интерактивные программы на самый разный вкус. Все организационно-технические мероприятия, как всегда, проводятся совместно с городскими службами.

«Хочу пожелать выпускникам веселого и яркого вечера. Уверена, что перед каждым из них открывается дорога к успешной и счастливой жизни в нашем любимом городе. Знаю, что родители и учителя волновались и переживали не меньше самих детей, и тоже поздравляю их с завершением этого важного периода», — добавила Анастасия Ракова.

Для участников выпускного запустили телеграм-бот. С его помощью можно узнать программу каждой площадки, посмотреть карту выпускного с обозначением всех точек и получить предсказания для выпускников о том, что их ждет после окончания школы. Дети смогут посмотреть в боте фотографии с мероприятия от организаторов в режиме реального времени, поблагодарить учителей и увидеть лучшие пожелания на экранах главной сцены, а также получить стикерпак московского выпускного — 2023.

Перед выпускниками выступят ST, группы «Дискотека Авария», «Блестящие», NLO и «Пицца», Shaman, Gayazov$ brother$, Niletto, Хабиб, Galibri & Mavik, Катя Лель, Elvira T, Люся Чеботина, Bahh Tee & Turken, Konfuz, Kamazz и многие другие. Вести праздник будут популярные блогеры Тим Сорокин и Влад Кобяков, теле- и радиоведущая, актриса Лера Кудрявцева и другие звезды. Артисты не только споют свои песни, но и поделятся историями о наставниках и учителях.

Развлекательная программа выпускного в этом году отвечает самым разным интересам. Гости могут посмотреть театрализованное цирковое шоу, арена для которого расположилась в самом центре Пионерского пруда, и почувствовать себя членами музыкальной группы. Все желающие смогут принять участие в спортивных и киберспортивных турнирах, создать собственные произведения искусства вместе с современными художниками, сделать снимки на память в четырех фотозонах. Завершится праздник масштабной дискотекой.