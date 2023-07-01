Движение транспорта в Береговом проезде ограничат почти на 2,5 года

Движение транспорта на участке Берегового проезда в Москве полностью перекроют с 3 июля 2023 года по 31 октября 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уточняется, что проезд будет круглосуточно перекрыт в районе дома 3. Это связано со строительными работами.

Ранее сообщалось, что движение временно ограничат в ночные часы 1 и 6 июля на нескольких улицах в центре Москвы из-за репетиций парада ретротранспорта. Ограничения затронут Большой Устьинский мост, Яузский и Покровский бульвары, а также Садовнический и Устинский проезды.