Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал в столице

«Фестиваль «Усадьбы Москвы» создан для москвичей и для туристов, поскольку культурно-познавательный формат является наиболее популярным среди туристов. В фестивале участвуют 15 усадеб, это «Кусково», «Царицыно», «Коломенское», «Воронцово», «Кузьминки» и многие-многие другие. Мы ждем москвичей и туристов с 1 июля по 30 сентября на нашем фестивале», - сообщила начальник управления туризма столичного комитета по туризму Ирина Шилкина.