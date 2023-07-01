Собянин поздравил школьников с выступлением на Европейской географической олимпиаде

Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Соревнование проходило с 24 по 30 июня. Организатором выступила Сербия. Ученики преодолели три испытания: письменный и мультимедийный тесты, а также практический тур. Все задания были на английском языке.

Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект в копилку московской сборной принесла команда юниоров — по одной медали каждого достоинства.