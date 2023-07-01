Собянин поздравил школьников с выступлением на Европейской географической олимпиаде

Сергей Собянин: Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде
Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Соревнование проходило с 24 по 30 июня. Организатором выступила Сербия. Ученики преодолели три испытания: письменный и мультимедийный тесты, а также практический тур. Все задания были на английском языке.
Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей — две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект в копилку московской сборной принесла команда юниоров — по одной медали каждого достоинства.
«Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!» — написал Мэр Москвы.
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