Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделано городом для жителей столичных районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово. Об этом он написал в своем блоге в субботу, 1 июля.

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Так, в рамках столичной программы реновации многие семьи из указанных кварталов уже заселяются в новые многоэтажные дома. Новые комфортные квартиры сейчас обживают 6,5 тысячи жителей. В общей сложности предстоит расселить 253 дома, в которых проживает более 50 тысяч москвичей. Собянин отметил, что почти каждый шестой горожанин из этих районов улучшил свои жилищные условия благодаря упомянутой инициативе.

Кроме того, на востоке Москвы активным образом идет обновление материально-технической базы образования. За последние годы в этих районах было построено восемь детских садов более чем на полторы тысячи мест. Также ведется модернизация амбулаторного звена названной части города. Например, была произведена комплексная реконструкция здания филиала № 3 поликлиники № 175 на улице Молостовых. До конца текущего года город планирует обновить еще три медучреждения, в том числе детскую поликлинику.

В рамках работ по благоустройству городской территории был приведен в порядок Ивановский лесопарк. Здесь специалисты переложили дорожки, а также установили новые скамейки и урны. Кроме того, была сделана современная зона для спокойного отдыха.

Еще одной достопримечательностью восточной части Москвы Собянин назвал Терлецкий лесопарк. Здесь обновили дорожно-тропиночную сеть, установили перголы и обустроили различные павильоны. Большое внимание здесь уделили обустройству спортивных площадок, написал мэр Москвы в личном блоге.