Три новые экскурсии подготовили в честь 100-летия музея-заповедника «Коломенское»

«Программа «Коломенское: как все начиналось» посвящена деятельности архитектора Петра Барановского, благодаря усилиям которого бывшая царская резиденция получила статус музея. Вместе с экскурсоводом участники пройдут по исторической территории государева двора и увидят главные архитектурные памятники «Коломенского». Архивные документы покажут, в каком запущенном состоянии находились строения и как они использовались под разнообразные хозяйственные нужды. Особое внимание уделят истории взаимоотношений Петра Барановского и церковных общин при храмах в Коломенском и Дьякове», - говорится в сообщении.