Три новые экскурсии подготовили в честь 100-летия музея-заповедника «Коломенское»
В 2023 году музей-заповедник «Коломенское» отмечает 100-летие - в честь юбилея для посетителей подготовили три новые экскурсии, маршруты которых пролегают по исторической территории. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Программа «Коломенское: как все начиналось» посвящена деятельности архитектора Петра Барановского, благодаря усилиям которого бывшая царская резиденция получила статус музея. Вместе с экскурсоводом участники пройдут по исторической территории государева двора и увидят главные архитектурные памятники «Коломенского». Архивные документы покажут, в каком запущенном состоянии находились строения и как они использовались под разнообразные хозяйственные нужды. Особое внимание уделят истории взаимоотношений Петра Барановского и церковных общин при храмах в Коломенском и Дьякове», - говорится в сообщении.
Как указывается в материале, посетителям, предпочитающим активный отдых, предлагают совместить велосипедную прогулку и знакомство с историей, архитектурой и природой музея-заповедника на экскурсии «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается», а вечерний пеший маршрут «Знакомьтесь: Коломенское» частично повторяет путь, который проделывали московские государи XVI-XVII столетий, - от причала на Москве-реке до исторической территории государева двора.