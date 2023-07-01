Москвичам рассказали о мероприятиях в столице ко Дню молодежи

Развлекательные программы, посвященные Дню молодежи, пройдут по всей Москве. Так, свыше 50 мероприятий можно будет посетить бесплатно 1 и 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В парке «Ходынское поле» состоится фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего», в рамках которого будут работать три тематические зоны: «Спорт», «Возможности» и «Добро». Здесь все желающие смогут позаниматься на тренажерах и посмотреть соревнования, а также принять участие в мастер-классах.

В программе фестиваля заявлены выступления известных артистов и стендап-комиков, летний Кубок КВН и многие другие тематические мероприятия.

Помимо этой площадки, праздник отметят в Измайловском парке, парках «Северное Тушино», «Дубки» и на многих других рекреационных площадках. Там пройдут музыкальные и танцевальные мастер-классы, занятия по актерскому мастерству, спортивные тренировки и многие другие тематические активности, передает официальный сайт мэра Москвы.