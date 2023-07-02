Одиннадцать человек подали документы на выборы мэра Москвы, регистрация кандидатов продлится еще 5 дней. Об этом сообщает ТАСС.

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Шестеро кандидатов выдвинулись от политических партий, пятеро – самовыдвиженцы. При этом ни один зарегистрированный не является иноагентом.

Выдвижение кандидатов на выборы мэра Москвы продлится до 6 июля. Для выдвижения кандидатам потребуется собрать 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления.