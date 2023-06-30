Закрытыми для купания остаются 4 из 12 московских пляжей

«Разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1, пляж «Динамо», Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро. Зона отдыха с купанием «Озеро Белое» закрыта на реконструкцию. Левобережье и Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов», - говорится в сообщении.