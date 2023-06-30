Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре города в выходные

О перекрытии улиц и недоступности парковки в центре Москвы в выходные, 1 и 2 июля, из-за проведения праздника выпускников жителей и гостей города предупреждает столичный Дептранс.

Так, с 16:00 субботы, 1 июля, до 7:00 воскресенья, 2 июля, движение будет закрыто на съезде с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.

С 00:01 1 июля до 7:00 2 июля будет недоступна парковка от улицы Большая Якиманка до улицы Крымский Вал дом 10, строение 2.