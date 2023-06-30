Движение в центре Москвы перекроют ночью 1 и 6 июля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будут перекрывать ночью 1 и 6 июля
В ночное время 1 и 6 июля будет перекрыто несколько улиц в центре города из-за репетиции парада ретротранспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«1 и 6 июля в ночное время будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре в связи с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрываться (не более 10 минут) с 1:30 до 5:30», - говорится в материале.
Как уточняется, ограничения будут вводиться на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах, в Садовническом и Устинском проездах.
Ранее сообщалось, что 8 июля в Москве состоится парад ретротранспорта. Колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен проедет от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.