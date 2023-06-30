Эффектные платья, красивые букеты и герои русской классики: в саду имени Баумана пройдет фестиваль моды «Зеленый подиум»

У москвичей будет возможность бесплатно принять участие в фестивале моды «Зеленый подиум», который пройдет 15 и 16 июля в саду имени Баумана. Как сообщается на сайте мэра столицы, предварительная регистрация для посещения мероприятия не требуется.

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Отмечается, что в рамках фестиваля авторские коллекции одежды и аксессуаров представят более 70 дизайнеров из разных городов России.

«Для серии модных показов предоставят три подиума. В оригинальных нарядах перед гостями продефилируют начинающие и профессиональные модели», - говорится в сообщении.

Также анонсирована большая ярмарка отечественных товаров. Более 100 производителей представят собственную продукцию. На ярмарке москвичи смогут купить дизайнерские платья, украшения, предметы интерьера и многое другое.

Кроме того, будут организованы познавательные лекции. Они пройдут во время праздника моды.

Занятия будут проводиться ландшафтными дизайнерами, экологами, модельерами и другими специалистами. На встречах будут обсуждать новые направления развития разных сфер. Среди них – экология, осознанное потребление, дизайн, искусство, говорится на сайте градоначальника.

Также гостей ожидает уникальное театрализованное представление «Модное прочтение русской классики». Они увидят, как выглядели бы литературные герои, если бы жили в наше время. Своими идеями поделятся российские дизайнеры. Мероприятие будет проходить 16 июля. Место его проведения – грот «Бельведер».