Возле строящегося участка МСД в Царицыне обустраивают спортивную зону

Рядом со строящимся участком Московского скоростного диаметра (МСД) появится спортивная зона, в которой будут размещены скейт-парк, воркаут-площадка, а также теннисные и шахматные столы. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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В администрации города отметили, что размещение спортивных объектов предусмотрено проектом благоустройства территории от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

«Здесь обустроят различные функциональные зоны: места для отдыха, площадки для занятий баскетболом и настольным теннисом, скейт-парк. Все они будут объединены пешеходным бульваром, то есть основной прогулочной зоной, вдоль которой пройдет велодорожка», – рассказал о деталях проекта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При этом площадь скейт-парка для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и велосипедах составит тысячу квадратных метров, в нем будут 14 стрит-фигур для выполнения трюков. Также на территории разместят площадку с качелями и турниками, скалодромом и рукоходом, рассказал директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Для отдыха будут установлены лавочки, гамаки, домики со скамейками внутри. Также для москвичей и гостей столицы оборудуют теннисные и шахматные столы, а также воркаут-тренажеры.