Мосгоризбирком утвердил электронное голосование на выборах в Москве

Московская городская избирательная комиссия утвердила проведение дистанционного электронного голосования в Москве на выборах 10 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Принято решение о проведении дистанционного электронного голосования в городе Москве на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года», - отмечается на сайте Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.