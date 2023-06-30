Собянин сообщил о ходе строительства новой трассы в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. О ходе создания дорожного объекта в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Новая шестиполосная магистраль, три участка которой уже открыты, станет важнейшей частью нового транспортного каркаса ТиНАО, дублером юго-западной и южной части МКАД и свяжет сразу 6 магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское и Симферопольское шоссе", – написал мэр.

В 2023 году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию автодорогу Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, возобновить работу улицы Сосенский Стан после реконструкции и запустить движение по дублеру Боровского шоссе около жилого комплекса "Рассказово".

Строительная готовность четвертой очереди трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составляет 65%. Ее планируют сдать в эксплуатацию до первой половины 2024 года.