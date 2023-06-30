Троицкую линию метро в Москве запустят в 2024 году

Первый участок Троицкой линии столичного метро с 11 станциями планируется запустить в конце следующего года. Благодаря ему подземку в пешей доступности получат более 400 тысяч москвичей, а больше транспортных возможностей станет у миллиона горожан. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Новую Москву. Он осмотрел там несколько строящихся объектов, включая станцию метро "Корниловская".

"Сегодня в Троицком и Новомосковском административных округах проживает почти 700 тысяч человек, - напомнил градоначальник. - Буквально на глазах растут огромные районы. И наша первейшая обязанность - обеспечить их жителей максимально качественной транспортной и социальной инфраструктурой, создать рабочие места и качественную среду для жизни и отдыха. Многое уже сделано. А крупнейшим проектом следующего года, безусловно, станет открытие Троицкой линии метро".

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Станция "Корниловская", на стройплощадку которой приехал мэр, расположена в поселении Мосрентген рядом с агрокластером "Фуд Сити". До МКАДа вроде бы рукой подать, однако выбраться отсюда не так просто - только автотранспортом, который часто простаивает в пробках. Поэтому метро здесь ждут с нетерпением - одна только "Корниловская" упросит дорогу в "старую" Москву для 140 тысяч жителей поселений Сосенское и Мосрентген. В мэрии подсчитали, что они смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить более 40 минут в день.

Путь до станции "Новаторская" Большой кольцевой линии для местных жителей сократится в 2,5 раза - до 12 минут, а до МЦК можно будет доехать всего за 20 минут. Далее по БКЛ и МЦК можно будет добраться уже в любую часть города и пересесть на другие линии метро и МЦД.

"Корниловская" откроется вместе с еще 10 станциями на новой Троицкой линии - в перспективе эта ветка протянется от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Но первый участок длиной 25 километров в следующем году дойдет от "ЗИЛа" только до "Коммунарки". Недавно горожане во время открытого голосования выбрали цвет, которым Троицкая линия будет обозначаться на схемах - победил изумрудный.

Помимо транспортной инфраструктуры Сергей Собянин в Новой Москве осмотрел и создание новой "социалки". Он приехал в жилой комплекс "Саларьево парк", где недавно завершилось строительство школы на 1150 учеников. Мэр рассказал, что учеников школа примет уже 1 сентября. В этот же день в ЖК откроется и новый детский сад на 220 мест. "Садиков и школ, конечно, не хватает в округе. Поэтому стараемся побыстрее строить и вводить их. За последние годы мы здесь около 100 школ построили. Так что, я думаю, обеспечим всех жителей", - подчеркнул градоначальник.