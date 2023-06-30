Мэр Тегерана принял приглашение Собянина посетить Москву

"Господин Закани, мэр Тегерана, принял приглашение [Собянина]. Сейчас согласовываем сроки, скорее всего это будет после сентября. Пока по срокам идет согласование", - указал глава иранского диппредставительства, отвечая на соответствующий вопрос.

Закани три срока был депутатом Меджлиса (парламента) Ирана от Тегерана, а на последних парламентских выборах в феврале 2020 года представлял город Кум. Кроме того, он занимал должность главы Исследовательского центра Меджлиса. Закани был допущен Советом стражей конституции Ирана до участия в выборах президента в 2021 году, однако за два дня до дня голосования объявил о снятии своей кандидатуры в пользу Эбрахима Раиси, который в итоге стал победителем президентской гонки.