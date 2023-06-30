Собянин осмотрел новую школу в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Троицкого и Новомосковского административных округов осмотрел перед открытием новую школу в ЖК «Саларьево парк», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Садиков и школ здесь, конечно, не хватает в целом в округе. Стараемся побыстрее строить. Такие красивые комплексы появляются. За последние годы мы здесь около 100 школ построили и детских садов. В этом году построим 30, и в ближайшие два года еще 50. Так что, я думаю, обеспечим всех жителей», - сказал мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, первых учеников новая школа примет 1 сентября текущего года. Кроме того, 1 сентября будет открыт новый детский сад на 220 мест, построенный в составе того же жилого комплекса.
Строительство школы на 1 тыс. 150 учеников на ул. Большое Понизовье было начато в июне 2021 года и завершено в апреле 2023 года. В здании площадью 24,5 тыс. кв. м создана комфортная и безопасная образовательная среда для школьников. Школа полностью приспособлена для маломобильных граждан.
Универсальные кабинеты школы оснащены современным оборудованием. Для проведения практических занятий обустроены лабораторно-исследовательские комплексы. Предусмотрен ИT-полигон. Для занятий физкультурой предусмотрены гимнастический и два спортивных зала с раздевалками, санузлами и душевыми.
Кроме того, в здании обустроен многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, актовый зал, а также помещения для шахматного кружка. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки. Стадион станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.
Новое здание будет включено в состав школы №2094.