Собянин осмотрел новую школу в ТиНАО

«Садиков и школ здесь, конечно, не хватает в целом в округе. Стараемся побыстрее строить. Такие красивые комплексы появляются. За последние годы мы здесь около 100 школ построили и детских садов. В этом году построим 30, и в ближайшие два года еще 50. Так что, я думаю, обеспечим всех жителей», - сказал мэр.