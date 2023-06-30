Столичных водителей призвали быть внимательными из-за непогоды

Дептранс Москвы призвал автомобилистов быть внимательными за рулем из-за непогоды. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. По прогнозам синоптиков, до 20:00 в Москве ожидается дождь, гроза и сильный ветер. В связи с этим водителям следует держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.