В Москве начали выпускать медальоны с чипом для домашних животных
Московская компания ISBC в 2023 году начала выпускать специальные медальоны с чипами, которые помогут найти потерявшихся питомцев с помощью телефона.
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Утверждается, что теперь можно записать кличку, пол и данные владельца животного в специальный чип, который встроен в RFID-медальон на ошейнике.
«Медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца», — уточнил Овчинский.
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