Москвичи могут подтвердить добровольческий опыт на сайте «Мосволонтера»

Подтвердить опыт в сфере добровольческой деятельности жители столицы теперь могут на сайте центра «Мосволонтер». Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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Городская платформа совместно с федеральной онлайн-площадкой «Добро.РФ» начали интеграцию, которая позволит волонтерам столицы верифицировать часы за свою работу. Так, в рамках первого этапа учитывается только та помощь, где соорганизатором выступает центр «Мосволонтер».

— Прохождение программ развития компетенций и получение благодарственных писем или других поощрений не будут переноситься, — отметил глава «Мосволонтера» Александр Левит.

На сегодняшний день этот ресурсный центр является одной из первых организаций в РФ, создавшей для пользователей технические возможности передавать сведения о волонтерском опыте для синхронизации с платформой «Добро.РФ», передает официальный сайт мэра Москвы.