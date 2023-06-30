Собянин сообщил об открытии новой детско-взрослой поликлиники

В Молжаниновском районе столицы открылась новая детско-взрослая поликлиника. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Штат укомплектован необходимыми специалистами. Взрослых принимают терапевты, кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, уролог, оториноларинголог и хирург. Для детей прием ведут педиатры, оториноларинголог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, детский хирург, физиотерапевт и другие специалисты, — рассказал мэр.

На третьем этаже здания оборудовали зал для лечебной физкультуры, кабинеты электросветолечения и массажа. Также в новом медучреждение установили современное оборудование, в частности маммографом, рентген-аппаратом, аппаратами УЗИ и другими.

В современном пятиэтажном здании на Синявинской улице открылись новые филиалы городской поликлиники № 45 и детской городской поликлиники № 133. Здесь смогут приниматься более 13 тысяч посетителей, написал Собянин в своем Telegram-канале.