Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на следующей неделе

Следующая неделя будет теплая и солнечная, с минимальными осадками, которые придутся только на понедельник и четверг. Температура в течение недели составит 22–27 градусов тепла, вот такую вполне июльскую погоду можно ожидать. Давление будет расти, сейчас оно проходит самую нижнюю точку, а потом будет расти и достигнет 740–744 мм рт. ст. к концу недели. Поскольку циклон успокаивается и гроз не ожидается, ждать сильных порывов ветра не приходится, — рассказал Шувалов.