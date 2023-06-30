В Дептрансе напомнили об ограничениях на дорогах Москвы в выходные

В частности, с 08:00 1 июля до 23:00 2 июля движения не будет в местном проезде от дома 2 до дома 20А по Ходынскому бульвару. С 16:00 субботы до 07:00 воскресенья будет перекрыт съезд с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта. В период с 00:01 1 июля до 07:00 2 июля водители не смогут припарковать автомобили на стоянке от улицы Большая Якиманка до Крымского Вала, дома 10, строения 2.