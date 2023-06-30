Карты «Тройка» со «Смешариками» снова появились в продаже в столичном метро

Карты «Тройка» с изображением «Смешариков» снова появились в продаже в столичном метро
Карты «Тройка» с изображением героев мультфильма «Смешарики» снова появились в продаже в столичном метро, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Тройки» со «Смешариками» снова в продаже! Купить их можно в интернет-магазине метро, на стойках «Живое общение», - говорится в сообщении.
Также приобрести карты можно во флагманских сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
«Пассажирам очень понравились первые партии карт с героями популярного мультфильма. Поэтому мы решили снова порадовать вас «Тройками» с любимыми персонажами. Тираж тематических карт ограничен», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.