Карты «Тройка» со «Смешариками» снова появились в продаже в столичном метро

Карты «Тройка» с изображением героев мультфильма «Смешарики» снова появились в продаже в столичном метро, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«Тройки» со «Смешариками» снова в продаже! Купить их можно в интернет-магазине метро, на стойках «Живое общение», - говорится в сообщении.

Также приобрести карты можно во флагманских сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».