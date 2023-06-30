Карту москвича можно привязать в приложении «Метро Москвы»

Для этого нужно войти в кабинет в приложении, по кнопке “+” выбрать пункт “Социальная карта”, авторизоваться на mos.ru и добавить карту москвича.

Благодаря привязке данных карты в приложении пассажиры-льготники смогут следить за своей историей поездок. Школьникам и студентам это даст возможность покупать абонементы онлайн, без обращения в кассу. Родители, добавив в кабинет карту ребёнка, смогут смотреть за его поездками на транспорте.