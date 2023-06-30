Москвичей пригласили на выставку иранского искусства на ВДНХ

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет выставка, посвященная иранскому искусству. Гости смогут познакомиться с национальной культурой, декоративно-прикладным творчеством, а также традиционной одеждой.

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Выставка поделена на несколько разделов. Так, в одном из них посетители увидят образцы иранской живописи и художественной каллиграфии. В другом им покажут ювелирное и декоративно-прикладное искусство Ирана, а третий раздел посвятят будущему страны.

Экспозицию можно будет посетить бесплатно с 4 по 8 июля с 11:00 до 22:00, передает официальный сайт мэра Москвы.