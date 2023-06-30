Москвичей пригласили на выставку иранского искусства на ВДНХ
В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет выставка, посвященная иранскому искусству. Гости смогут познакомиться с национальной культурой, декоративно-прикладным творчеством, а также традиционной одеждой.
Выставка поделена на несколько разделов. Так, в одном из них посетители увидят образцы иранской живописи и художественной каллиграфии. В другом им покажут ювелирное и декоративно-прикладное искусство Ирана, а третий раздел посвятят будущему страны.
Экспозицию можно будет посетить бесплатно с 4 по 8 июля с 11:00 до 22:00, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также с 1 июля стартует фестиваль «Усадьбы Москвы». Жителей столицы ждут разнообразные экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки. В музее-заповеднике «Царицыно» 15 июля организуют обзорную экскурсию, открытый урок «Старые правила делового общения: как писали письма в XIX веке», а также иммерсионные представления «Русская готика Баженова» и «Дачное Царицыно».