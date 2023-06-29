Движение «Аэроэкспресса» до аэропорта Домодедова восстановили

Движение поездов «Аэроэкспресс» от и до аэропорта Домодедово восстановлено. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Домодедово и обратно восстановлено, — говорится в сообщении.

Тем не менее возможны ситуативные изменения и корректировки в графике движения поездов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Из-за остановки поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги пассажиры «Аэроэкспресса» вынуждены идти пешком по ж/д путям. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.