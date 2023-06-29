Карту москвича теперь можно привязать в приложении «Метро Москвы»

Собянин: Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
Карту москвича теперь можно привязать к личному кабинету в приложении «Метро Москвы», около 5 млн пассажиров с правом льготного проезда смогут посмотреть онлайн историю своих поездок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Около 5 млн пассажиров с льготным проездом смогут отслеживать онлайн историю своих поездок», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что миллион школьников и студентов в свою очередь смогут дополнительно покупать льготные абонементы без обращения в кассу.
«Родители при необходимости - увидеть передвижение своих детей на городском транспорте. Для этого им нужно привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету», - добавил Собянин.