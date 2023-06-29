Карту москвича теперь можно привязать в приложении «Метро Москвы»

Карту москвича теперь можно привязать к личному кабинету в приложении «Метро Москвы», около 5 млн пассажиров с правом льготного проезда смогут посмотреть онлайн историю своих поездок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.