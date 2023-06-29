Проект «Спортивные выходные» признали лучшей программой по популяризации ЗОЖ

Проект «Спортивные выходные» стал лауреатом ежегодной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы». Об этом заявила замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина. Ее заявление опубликовано на сайте мэра столицы.

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Награждение состоялось на форуме «Спорт.Бизнес.Экология». Как отметила Сиротинина, «Спортивные выходные» стали одним из самых популярных проектов в столице. В его создании приняли участие Департамент спорта и центры госулуг.

«Мы видим, как проект меняет людей — они начинают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, достигают своих целей. Многие находят единомышленников. Это очень мотивирует развивать проект дальше», — призналась она.

Летом занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в популярных местах столицы. Среди них — сад Технопарка в «Сколково», крыша Южного речного вокзала, «Хлебозавод №9», парк 50-летия Октября и другие. Для тех, кто предпочитает заниматься не выходя из дома, проект транслирует новые зарядки по будням в 7:00 утра в Telegram.