Исторические трамваи и уникальные автомобили: в столице пройдет парад ретротранспорта

8 июля отмечают День московского транспорта. По этому случаю власти города традиционно организуют парад ретротранспорта, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба «ГАЗ-21».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, парады ретротранспорта в столице – «добрая традиция». В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Увидеть экспонаты смогут все желающие, говорится в сообщении.

«Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом. Благодарю всех наших партнеров, которые присоединятся к событию», — отметил Ликсутов.

Колонна ретротехники отправится в пункт назначения в 11:00. Ожидается, что она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. Также на сайте градоначальника анонсирована выставка ретротранспорта в упомянутой локации с 12:00 до 18:00.

У москвичей будет возможность рассмотреть вагоны и сфотографироваться рядом с ними. Кроме того, сообщается о наличии на площадке тематических зон. Также граждане смогут увидеть на Чистопрудном бульваре выступление реконструкторов и оказаться в Москве 1930-х годов.