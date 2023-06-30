Ливни и грозы ожидаются в Москве в ближайшие часы

В ближайшие часы Москву снова ожидают ливни, грозы и сильный ветер. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеновости» Татьяна Позднякова.

— В Москве сегодня вновь дождь, местами сильный, гроза и при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Но сегодня ливни ожидаем в период с 11:00 до 12:00. Максимальная интенсивность — до 18:00, — отметила эксперт.

Специалист также добавила, что на столицу идет с востока зона «сильного дождя». В настоящее время она уже находится в районе города Коломны. Температура воздуха остается в пределах плюс 19–21 градуса, написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в результате сильных дождей, которые произошли накануне, в Москве выпало 28 миллиметров осадков. Общая сумма небесной влаги составляет более трети от месячной нормы июня — 36 процентов.