Трамваи не будут ходить к метро «Шоссе Энтузиастов» и в Новогиреево с 1 июля. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— По сравнению с прошлыми выходными изменения трамвайных маршрутов будут другими, — говорится в сообщении.

Так, по пятницам трамваи будут ходить без ограничений до конца дня. Изменения связаны с ремонтными работами трамвайных путей на шоссе Энтузиастов. По будням транспорт будет ходить по обычным маршрутам.

Уточняется, что 36 маршрут будет следовать от Метрогородка до метро «Семеновская», 37 маршрут отменится. Вместо трамваем будет следовать автобус 037 от метро «Авиамоторная» до платформы Новогиреево, пишет Telegram-канал Дептранс. Оперативно.