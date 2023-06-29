Рейд по самокатчикам пройдет в выходные в Москве

Рейд ГИБДД по самокатчикам и велосипедистам пройдет в Москве в выходные дни с 1 по 2 июля. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С 1 по 2 июля включительно на территории города Москвы пройдет мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что основная цель рейда — повышение безопасности самих велосипедист и самокатчиков, в том числе пользующихся этими видами транспорта детей, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

О том, как изменилась жизнь самокатчиков после того, как их признали «Средствами индивидуальной мобильности» — в материале «Вечерней Москвы».