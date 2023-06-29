Тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия» запустили в столичном метро

На Арбатско-Покровской линии метро запустили новый тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия». Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Событие приурочено к 240-летию с даты подписания манифеста Екатериной Второй о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.

Поезд будет курсировать в течение полугода. Во время поездки пассажирам расскажут золотом веке Екатерины, первых русских городах в Крыму, о судьбах военачальников, поэтов и живописцев, связанных с полуостровом, и о многом другом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на Сокольнической линии начал курсировать поезд, посвященный 100-летию столичного спорта. Каждый вагон оформлен в едином стиле и посвящен спортсменам, командам, а также важным историческим спортивным событиям города.