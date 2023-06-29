В Москве отметят день рождения Бабы Яги

День рождения Бабы Яги отпразднуют в московской усадьбе Деда Мороза 1 и 2 июля. Там пройдет семейная программа, посвященная русскому фольклору.

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Участникам предстоит разбирать грибы в корзинах, бегать в лаптях, кататься на метлах и исправлять ошибки в книге сказок.

Также посетителей ждут мастер-классы, шоу ходулистов и жонглеров, цирковая и анимационная программы, дискотека и выступления музыкальных коллективов «Тень Потетень», «Домисолька» и «Поляне».