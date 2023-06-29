Москвичи стали реже покупать бумажные билеты в метро

Жители столицы стали реже покупать бумажные билеты в метро. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил заместитель мэра города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— С начала 2023 года пассажиры приобрели на три миллиона меньше разовых билетов «Единый», чем за январь-май 2022 года. При этом число поездок в метро выросло, — рассказал он.

В столице активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда. Благодаря этому удается ежегодно сохранять тысячи деревьев, а пассажирам экономить время и деньги. Так, число продаж бумажных билетов в метро с 375 миллионов рублей в 2013 году до 41 миллиона в 2022-м, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».