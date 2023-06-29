Москвичей пригласили на парад ретротранспорта

В День московского транспорта, 8 июля, состоится традиционный парад ретротранспорта, в котором примут участие 14 исторических трамвайных вагонов. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил заместитель мэра города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами, — рассказал он.

Мероприятие стартует в 11:00. Колонна ретротранспорта проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар, передает официальный сайт мэра Москвы.

Последний раз парад ретротранспорта прошел в столице на Чистопрудном бульваре в июне прошлого года. Тогда мероприятие посетили более 100 тысяч граждан. На параде были представлены трамваи разных поколений, а также машины из Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.