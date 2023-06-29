В Москве запустили подкаст для абитуриентов колледжей

В Москве абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в новом формате подкастов. С их помощью слушатели смогут определиться с выбором места учебы, узнают о самых востребованных специальностях и получат советы педагогов, выпускников и работодателей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Ракова рассказала, что в Москве с каждым годом все больше выпускников поступают в колледжи, а закончившие обучение там часто получают зарплату существенно выше рыночного заработка, даже по меркам столицы. В городе, отметила она, видят этот долгосрочный тренд и добавляют в программы обучения новые востребованные специальности, а также увеличили на 20 процентов контрольные цифры приема, создали портал со всей актуальной информацией о колледжах.

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Подкаст «Ключ к профессии» будет выходить два раза в месяц. Его могут слушать все желающие на портале «Школа.Москва». В первом выпуске заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова рассказала о профориентационных проектах для школьников. Один из них — программа «Билет в будущее». В ее рамках ученики школ посещают особые уроки, проходят диагностику и пробуют себя в разных профессиях. Это помогает понять, какие области им наиболее интересны и какую специальность стоит выбрать. Слушатели подкаста также узнают об интерактивном ресурсе «Атлас профессий колледжей», который помогает узнать о поступлении на интересующее направление, а также кем работать после выпуска и на какую начальную зарплату рассчитывать.

В одном из ближайших выпусков подкаста приглашенными гостями станут представители московского метрополитена и Московского колледжа транспорта. Они расскажут об обучении на партнерских направлениях, практике для студентов и возможностях трудоустройства в сфере московского транспорта.

В следующих выпусках слушатели подкаста также узнают про критерии выбора учебного заведения, преимущества целевой подготовки под запросы крупнейших работодателей города, прохождение производственной практики в действующих предприятиях и многое другое.