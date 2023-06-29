Сергунина: Парки Москвы подготовили программу в честь Дня молодежи

На этой неделе в городских парках пройдут около 50 познавательных, спортивных и творческих мероприятий в честь Дня молодежи. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Приглашаем посетить столичные парки культуры и отдыха. Они подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, — отметила представитель мэрии.

Так, 30 июня с 16:00 до 19:00 всех молодых людей ждут в парке «Дубки», где на Центральной площади наставники и хореографы проведут для всех желающих занятия по современным танцам, капоэйре и йоге.

1 июля в парке Дружбы можно попробовать себя в роли настоящего музыканта. С 15:00 до 17:00 гости площадки смогут поиграть на ударных и клавишных инструментах или на электро- и бас-гитаре, а также собрать вместе с друзьями группу и записать свою хитовую песню.