Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ

Сергей Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ
В архиве ВДНХ хранится более полумиллиона фотографий и 153 тысячи исторических документов о главной выставке страны. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Здесь можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории в разные годы, а также чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ. Схемы, проекты планировки и снимки помогают архитекторам, строителям и реставраторам восстанавливать знаковые объекты выставки, — пояснил мэр.
Также архивными документами пользуются при планировании тематических выставок и формировании музейных экспозиций. В архивно-библиотечном фонде ВДНХ хранится около 28,5 тысячи наградных документов, где упоминается больше 2,2 миллиона человек и около 112 тысяч организаций.
В своем Telegram-канале глава города поздравил архив ВДНХ с 85-летием и поблагодарил за добросовестный труд.
Бережно передать новым поколениям память о каждом участнике Великой Отечественной войны помогает также проект «Москва — с заботой об истории». С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.