Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ

В архиве ВДНХ хранится более полумиллиона фотографий и 153 тысячи исторических документов о главной выставке страны. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории в разные годы, а также чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ. Схемы, проекты планировки и снимки помогают архитекторам, строителям и реставраторам восстанавливать знаковые объекты выставки, — пояснил мэр.

Также архивными документами пользуются при планировании тематических выставок и формировании музейных экспозиций. В архивно-библиотечном фонде ВДНХ хранится около 28,5 тысячи наградных документов, где упоминается больше 2,2 миллиона человек и около 112 тысяч организаций.

В своем Telegram-канале глава города поздравил архив ВДНХ с 85-летием и поблагодарил за добросовестный труд.