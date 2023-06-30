Восемь остановочных пунктов МЦД введут в этом году

Восемь остановочных пунктов в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) откроют в 2023 году. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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"МЦД – это крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области. По сути, это новое наземное метро. В этом году планируется выполнить реконструкцию остановочных пунктов Тимирязевская, Лианозово и Белорусская, а также завершить строительство Ольгино в Московской области, Курская и соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями МЖД", – отметил руководитель Депстроя.

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В рамках развития МЦД на Тимирязевской предусматривается сооружение подземного вестибюля для пассажиров с распределительным залом. Кроме того, будет реконструирован транзитный подземный пешеходный переход, совмещенный со станцией метро "Тимирязевская". Также завершится реконструкция двух высоких пассажирских платформ. По всей их длине установят навесы от атмосферных осадков.

В рамках первого этапа переносят остановочный пункт Лианозово на 350 метров в сторону Подмосковья. Кроме того, возводят две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, который соединят со строящейся станцией метрополитена "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии, а также проектируемым подземным переходом через Лианозовский проезд.

При реконструкции остановочного пункта Белорусская предусмотрено строительство трех пассажирских платформ с навесами на всю длину. Кроме того, будет создан подземный вестибюль.

Реконструкция станции Курская предполагает строительство трех пассажирских платформ, а также реконструкцию четырех пассажирских платформ с навесами по всей длине, подземного пассажирского вестибюля и трех подземных пешеходных переходов.

На станции Ольгино построят пассажирскую платформу, обустроенную навесами по всей ее длине, а также пассажирский вестибюль.

При строительстве соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) уложат 8,6 километра главных путей, построят три новых остановочных пункта – Кутузово, Тестовскую (Камушки) и Поклонную, возведут три новых искусственных сооружения, то есть мост через Москву-реку, мост через пути Киевского направления МЖД, железнодорожную эстакаду в районе "Москва-Сити".

Глава Депстроя столицы напомнил, что программа по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период 2019–2024 годы утверждена Сергеем Собяниным и гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

Ранее сообщалось, что строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда завершат в сентябре. По словам Загрутдинова, объект готов почти на 80%.

Когда объект сдадут в эксплуатацию, между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом создадут удобную пешеходную связь, а также безопасный маршрут через пути МЦД-2.